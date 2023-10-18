Жители Новоржевского района собрали гуманитарную помощь для участников СВО

16:33, 18 октября 2023, ПАИ

Новоржевский район принял участие в сборе гуманитарной помощи для псковских солдат, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

В Ресурсный центр добровольчества Псковской области местные жители передали продукты питания – консервы, сладости, чаи, крупы. Необходимые вещи для защитников собрали благодаря поддержке Новоржевского райпо. В скором времени все посылки отправят в зону СВО.

Напомним, что ранее жители Новоржева уже помогали белгородским военнослужащим.