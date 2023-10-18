Жители Новоржевского района собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Новоржевский район принял участие в сборе гуманитарной помощи для псковских солдат, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».
В Ресурсный центр добровольчества Псковской области местные жители передали продукты питания – консервы, сладости, чаи, крупы. Необходимые вещи для защитников собрали благодаря поддержке Новоржевского райпо. В скором времени все посылки отправят в зону СВО.
Напомним, что ранее жители Новоржева уже помогали белгородским военнослужащим.
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