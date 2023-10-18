Жителям Псковской области напомнили, что не нужно выбрасывать органические отходы в мусорные баки

20:47, 18 октября 2023, ПАИ

В частном секторе контейнерные площадки ТКО всё чаще превращаются в свалку садово-огородных отходов.

Владельцы земельных участков свозят туда органические отходы, моментально заполняя предназначенные для бытового мусора контейнеры и часто оставляя зелёные отходы прямо у обочины.

Всё это портит облик городских улиц и нарушает закон. К тому же можно найти более полезное применение таким отходам. Подробнее об этом – в видеозаписи.