Жителям Псковской области напомнили, что не нужно выбрасывать органические отходы в мусорные баки
В частном секторе контейнерные площадки ТКО всё чаще превращаются в свалку садово-огородных отходов.
Владельцы земельных участков свозят туда органические отходы, моментально заполняя предназначенные для бытового мусора контейнеры и часто оставляя зелёные отходы прямо у обочины.
Всё это портит облик городских улиц и нарушает закон. К тому же можно найти более полезное применение таким отходам. Подробнее об этом – в видеозаписи.
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18 октября 2023
Жителям Псковской области напомнили, что не нужно выбрасывать органические отходы в мусорные баки