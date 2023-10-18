Преподаватель ПсковГУ проводит уроки танцев для людей с ограниченными возможностями зрения

16:29, 18 октября 2023, ПАИ

Занятия по танцам проходят в Псковской областной организации Всероссийского общества слепых каждую среду с начала октября. Под руководством кандидата педагогических наук, доцента кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ Алексея Шпака инвалиды по зрению начали танцевать танго. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Конечно, тотально слепым тяжелее, особенно мужчинам, которые должны вести своих партнёрш и оберегать их от столкновения с другими парами. Но когда есть большое желание, всё возможно. Главное, доверять друг другу и научиться не только правильным шагам, а взаимопониманию в паре», – подчеркивают организаторы.

Отметим, уроки танцев в Псковской МО ВОС стартовали по инициативе студентки четвёртого курса ПсковГУ Марины Ивановой.