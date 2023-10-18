Полноценное уличное освещение восстановят в Печорах на следующей неделе

17:19, 18 октября 2023, ПАИ

Ситуацию с отсутствием уличного освещения в Печорах прокомментировал начальник Печорского участка производственного объединения «Северные сети» Александр Сазонов. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

«Ситуация сложилась непростая. 6 и 7 октября на территории Печорского района прошёл грозовой фронт. Ветер ломал деревья, повреждая линии электропередачи. В итоге без электричества остались некоторые населённые пункты. И восстанавливать работу системы приходится до сих пор. В приоритете для нас – люди, то есть восстановление электроснабжения в жилом секторе. А уже после того, как отрегулировали работу в деревнях и городских домах, приступили к уличному освещению», – объяснил он.

По словам Александра Сазонова, на данный момент работают две трети от уличных фонарей.

«Остальную часть подключим после того, как придёт уже заказанное взамен испорченного оборудование. Предположительно, на следующей неделе», – рассказал он.

Помимо этого, одной из причин отсутствия освещения на центральных улицах Печор специалист назвал работы по замене канализации в городе.

«В связи с этим в целях безопасности отключен сигнальный кабель. Как только работы будут завершены, свет вернётся на улицы Печор», – добавил Александр Сазонов.