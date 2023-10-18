Великолукские танцоры заняли призовые места на конкурсе в Белоруссии

18:29, 18 октября 2023, ПАИ

Образцовый хореографический ансамбль «Феникс» принял участие в республиканском конкурсе современного танца «RED CAT осенний» в Гомеле (Белоруссия). Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

Великолукский коллектив занял второе место в номинации Pop dance с танцем «Учат в школе» и третье место в номинации «Современная хореография» с танцем «А.Ч».

Организаторы конкурса поблагодарили руководителя образцового коллектива хореографического ансамбля «Феникс» Софью Чистову за профессиональную подготовку участников и вклад в развитие хореографического искусства.

Кроме того, великолучанам удалось побывать в Гомельском государственном цирке на цирковом мюзикле на воде «Одиссея», а также погулять по набережной реки Сож.