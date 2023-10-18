О плюсах своей новой должности рассказал Александр Грацкий

17:05, 18 октября 2023, ПАИ

О плюсах своей новой должности рассказал руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий, недавно назначенный ещё и заместителем главы администрации Пскова.

По его словам, глобально с новым назначением ничего не поменялось. «Вот только времени стало меньше, потому что совещаний стало больше. Зато обладание оперативной информацией позволяет быстрее реагировать на задачи. А задачи остаются теми же, проблематика и повестка не меняется», – отметил Александр Грацкий в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Амбиций в отношении кадровых перестановок у меня нет. У нас не то что перестановка, у нас идёт набор кадров, потому что существует их некоторый дефицит. В структуре УГХ появилось новое МКУ «Специализированный заказчик». В его ведение будет входить содержание автомобильных дорог, парков, скверов – всё, что связано с землёй. Там порядка 70 % штата уже есть», – уточнил Александр Грацкий.