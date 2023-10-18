Редкую патологию устранили псковские хирурги

19:11, 18 октября 2023, ПАИ

Сосудистые хирурги из Псковской областной клинической больницы провели сложную операцию по восстановлению нормальной проходимости сонных артерий у пожилой пациентки. Эта патология является редкой. Подобные хирургические вмешательства обычно осуществляют работники федеральных медицинских центров. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

73-летняя пациентка жаловалась на постоянные головные боли, эпизоды потери сознания, периодическое онемение конечностей. Заболевание женщины могло привести к инсульту. Чтобы предотвратить его, сосудистый хирург назначил операцию.

Сейчас пациентка готовится к выписке и чувствует себя хорошо, уточнили в медицинском учреждении.