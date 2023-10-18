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Общество

Капремонт идёт в историческом здании Пскова

Работы по капитальному ремонту идут в доме 2/4 в переулке Дружбы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном Фонде капремонта.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

«Это двухэтажное историческое здание 1907 года постройки, известное под названием «Казармы Омского полка». В доме четыре подъезда и 13 квартир. При капитальном ремонте таких зданий в обязательном порядке разрабатывается научно-проектная документация, проводится государственная историко-культурная экспертиза на ее соответствие требованиям закона об объектах культурного наследия. Для получения разрешения на проведение капитального ремонта документация должна пройти проверку в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области», – рассказали в фонде.  

17 октября состоялась приемочная комиссия выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения дома. Работы выполнили в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год.

Подрядчик произвел замену электрического щита вместе с заменой оборудования, выполнил замену электрических кабелей. Кроме того, специалисты установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми.

В рамках указанного договора в доме уже завершены работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ведутся работы по ремонту крыши, фасада и фундамента.

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Капремонт идёт в историческом здании Пскова

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