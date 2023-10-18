Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рособрнадзор будет проверять ЕГЭ через нейросеть

Рособрнадзор со следующего учебного года планирует проверять работы ЕГЭ из всех регионов России с помощью нейросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Да, мы планируем всю страну осматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки, а метки просматривает уже человек и даёт окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет», – сказал он.

Также Анзор Музаев дал ответы и на другие вопросы. Он сообщил, что график ЕГЭ в 2024 году может быть принят до конца 2023 года или в начале следующего. По его словам, пока не планируется переход естественно-научных предметов в компьютерный формат сдачи на ЕГЭ. Отметим, что сейчас такой формат используется только для ЕГЭ по информатике. Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам в школах решили не проводить, а также возможны изменения в подходе к их проведению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 октября 2023

Великолукские танцоры заняли призовые места на конкурсе в Белоруссии
18 октября 2023

Великолукские студенты привели в порядок объекты культурного наследия города
18 октября 2023

IV Псковский медиафорум: СМИ в условиях многополярного мира. Часть 1
18 октября 2023

Почему в Пскове закрасили граффити с цитатами Довлатова, объяснил замглавы администрации города
18 октября 2023

Полноценное уличное освещение восстановят в Печорах на следующей неделе
18 октября 2023

17 проектов представят Псковскую область в национальных финалах туристических премий
18 октября 2023

Всю листву в Пскове уберут к ноябрю
18 октября 2023

Капремонт идёт в историческом здании Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...