Рособрнадзор будет проверять ЕГЭ через нейросеть

17:47, 18 октября 2023, ПАИ

Рособрнадзор со следующего учебного года планирует проверять работы ЕГЭ из всех регионов России с помощью нейросети. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Да, мы планируем всю страну осматривать, пропускать через нейросеть. И, конечно же, окончательное решение принимает не нейросеть, она только фиксирует, ставит метки, а метки просматривает уже человек и даёт окончательный вердикт, действительно там был телефон или шпаргалка или нет», – сказал он.

Также Анзор Музаев дал ответы и на другие вопросы. Он сообщил, что график ЕГЭ в 2024 году может быть принят до конца 2023 года или в начале следующего. По его словам, пока не планируется переход естественно-научных предметов в компьютерный формат сдачи на ЕГЭ. Отметим, что сейчас такой формат используется только для ЕГЭ по информатике. Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам в школах решили не проводить, а также возможны изменения в подходе к их проведению.