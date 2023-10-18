В Госдуму внесён законопроект об упрощенном ВНЖ для иностранцев с предками из России

17:29, 18 октября 2023, ПАИ

Законопроект о праве иностранцев получить вид на жительство по упрощенной схеме в случае, если их предки родились или постоянно проживали на территории России, внесен в Госдуму. Документ размещен в думской базе данных, сообщает ТАСС.

Законопроект разработал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Парламентарий предлагает дополнить ст. 8 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» положением о том, что вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Получить гражданство в упрощенном порядке смогут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

«Данной категории иностранных граждан для признания гражданства России необходимо постоянно проживать на территории Российской Федерации, то есть иметь вид на жительство. Однако действующий федеральный закон <…> «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» не предусматривает упрощенного получения вида на жительство для данных лиц», – указано в документе.