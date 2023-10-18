Псковичей приглашают на настольную игру-стратегию Warhammer 40,000

19:04, 18 октября 2023, ПАИ

Псковичей приглашают посетить показательную настольную игру-стратегию Warhammer 40,000 22 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

По словам организаторов, действия игры разворачиваются в далёком и мрачном будущем, в котором одновременно сочетаются готика, магия и научная фантастика. На поле боя выставляются сами фигурки, различные макеты окопов, укреплений и ландшафт, после чего начинается битва. «Игроки превращаются в настоящих полководцев: управляют своими отрядами, отдают им приказы о стрельбе или рукопашной атаке», – говорится в сообщении.

Игру проведут члены клуба настольных игр Warhammer. Игра считается дуальной, но участники могут играть и в командах.

Мероприятие будет проходить в Пскове на улице Максима Горького, 15 с 10:30 до позднего вечера. Посещение игры бесплатно.