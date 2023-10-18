Михаил Ведерников – редакторам районных газет: Вы – информационный авангард нашей страны

19:21, 18 октября 2023, ПАИ

Встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет состоялась в рамках IV Международного медиафорума сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников обратился к редакторам. «Хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, оно с вашей стороны было активным, потому что тема действительно очень и очень важная для нас как для приграничного региона. И вы, конечно, основной информационный форпост, по сути – информационный авангард нашей страны. Я хочу отметить, что вы достаточно успешно справляетесь со всеми вызовами. Цифры говорят сами за себя. Это значит, что в динамично меняющемся мире, динамично меняющемся информационном пространстве вы абсолютно точно по праву занимаете своё место, являетесь профессионалами, и очень гибко действуете, чувствуете кончиком носа возможные изменения», – подчеркнул губернатор.

Предвосхищая вопрос, что будет с районными газетами, Михаил Ведерников сказал, что всё будет хорошо.

Напомним, IV Международный медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, проходит в аудиториях Псковского государственного университета сегодня, 18 октября. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.