Михаил Ведерников наградил журналистов издательского дома «Медиацентр 60»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках IV регионального медиафорума наградил журналистов издательского дома «Медиацентр 60» благодарственными письмами правительства Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
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Фото: корреспондент ПАИ
Награду от главы региона получили директор издательского дома «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова, главный редактор газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова, заместитель главного редактора газеты «Псковская правда» Елена Лешкина, оператор-постановщик телеканала «Первый Псковский» Константин Матейко и корреспондент телеканала «Первый Псковский» Ольга Давыдова.
«Стало хорошей традицией вручать награды представителям наших региональных медиа. Благодарю за профессионализм и смелость, за способность даже в самых сложных условиях находить правдивую информацию и доносить её до ваших зрителей, читателей и слушателей», – поблагодарил журналистов Михаил Ведерников.
Напомним, IV Международный медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, проходит в аудиториях Псковского государственного университета сегодня, 18 октября. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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