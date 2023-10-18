Михаил Ведерников наградил журналистов издательского дома «Медиацентр 60»

19:41, 18 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках IV регионального медиафорума наградил журналистов издательского дома «Медиацентр 60» благодарственными письмами правительства Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ



Фото: корреспондент ПАИ















Награду от главы региона получили директор издательского дома «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова, главный редактор газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова, заместитель главного редактора газеты «Псковская правда» Елена Лешкина, оператор-постановщик телеканала «Первый Псковский» Константин Матейко и корреспондент телеканала «Первый Псковский» Ольга Давыдова.

«Стало хорошей традицией вручать награды представителям наших региональных медиа. Благодарю за профессионализм и смелость, за способность даже в самых сложных условиях находить правдивую информацию и доносить её до ваших зрителей, читателей и слушателей», – поблагодарил журналистов Михаил Ведерников.

Напомним, IV Международный медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, проходит в аудиториях Псковского государственного университета сегодня, 18 октября. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.