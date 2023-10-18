Псковичи могут принять участие в серии чемпионатов по игре «Что? Где? Когда?»

21:21, 18 октября 2023, ПАИ

Интеллектуалы из Псковской области могут принять участие в серии чемпионатов России по игре «Что? Где? Когда?», сообщили ПАИ в пресс-службе Российского общества «Знание».

Отдельные чемпионаты по интеллектуальным играм пройдут в трёх категориях: для школьников 5–11-х классов и учащихся ссузов, для студентов высших учебных заведений до 25 лет и для всех любителей интеллектуальных состязаний старше 18 лет. Для участия нужно пройти регистрацию на сайте и сыграть в одну из отборочных игр.

27 октября стартует отборочный этап турнира для студентов вузов, который положит начало формированию рейтинга команд внутри категории. По итогам отборочных этапов сильнейшие команды из каждой категории поборются за призовое место в финале.

Серии отборочных игр чемпионата организовываются Российским обществом «Знание» по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ». Любая команда сможет зарегистрироваться на чемпионат и начать играть в любой момент отборочного этапа. По итогам совокупности турниров, проводимых в рамках отборочного этапа, будет сформирован рейтинг команд – участниц каждого из чемпионатов. Параллельно с этим в российских регионах пройдут фестивали и турниры по игре «Что? Где? Когда?».

Отдельным этапом интеллектуальных чемпионатов станет онлайн-кубок «Знание.Игра», который соберёт участников на очных площадках и позволит сильнейшим командам выйти на чемпионат России.

Финалы масштабного интеллектуального соревнования во всех категориях запланированы на 2024 год. Финалисты будут определены как на основе рейтинга команд соответствующей категории, так и по результатам отдельных турниров, среди которых фестивали «Что? Где? Когда?» в регионах и онлайн-кубок «Знание.Игра».

Подробную информацию об интеллектуальных соревнованиях можно найти в сообществе «Знание.Игра» в соцсети «ВКонтакте».