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Общество

Михаил Ведерников рассказал о перспективах реализации программы развития сельских территорий

О перспективах реализации программы комплексного развития сельских территорий в Псковской области рассказал губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с главными редакторами районных газет в рамках IV медиафорума 18 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Программа уже реализуется. В целом достаточно успешно: от 300 до почти 600 млн единовременно получает район, где-то в год-два. По программе можно делать абсолютно всё: начиная коммуникациями и заканчивая школами, дорогами, домами культуры. Я считаю, что Псковская область может более динамично в этой программе участвовать [в программе по развитию сельских территорий. – ПАИ]. В частности, что нас останавливает – это отсутствие проектно-сметной документации. Чтобы в этой ситуации разобраться, мы с Александром Алексеевичем [Котовым, председателем Псковского областного Собрания. – ПАИ] договорились, депутаты это поддержат, – 100 млн рублей мы для районов предусмотрим для разработки документации. Тоже будет своего рода конкурс. Если мы видим, что район может позволить себе 50 % этой документации оплатить, но говорит, что у них нет денег, значит, будут участвовать те, кто готов брать на себя обязательства», – отметил Михаил Ведерников.

На встрече также обсудили вопросы развития устойчивой сотовой связи в районах, строительство объектов социальной инфраструктуры, развитие ТОС и другие темы, актуальные для муниципалитетов Псковской области. 

Напомним, IV Международный медиафорум, посвящённый работе СМИ в условиях многополярного мира, прошел 18 октября. Подробнее о мероприятии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.

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