23-летний невельчанин пропал в Псковской области

23:14, 18 октября 2023, ПАИ

23-летний Василий Ташмога пропал в Псковской области, сообщает поисковый отряд «След» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

15 октября мужчина ушёл из дома в Невеле и не вернулся. Предположительно, может находиться в Великих Луках.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, на шее с левой стороны татуировка в виде розы.

Был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки. Документов при себе не имел.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Василия Ташмога, просят обратиться по телефону 8-911-376-76-76 или 02.