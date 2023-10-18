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Происшествия

23-летний невельчанин пропал в Псковской области

23-летний Василий Ташмога пропал в Псковской области, сообщает поисковый отряд «След» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» города Великие Луки

15 октября мужчина ушёл из дома в Невеле и не вернулся. Предположительно, может находиться в Великих Луках.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, на шее с левой стороны татуировка в виде розы.

Был одет в чёрный спортивный костюм и чёрные кроссовки. Документов при себе не имел.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Василия Ташмога, просят обратиться по телефону 8-911-376-76-76 или 02.

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