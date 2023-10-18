Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках

23:41, 18 октября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Nissan наехал на пешехода на пешеходном переходе у дома № 13 на улице Гоголя в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













Пешехода госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.