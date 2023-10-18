Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках
Водитель автомобиля Nissan наехал на пешехода на пешеходном переходе у дома № 13 на улице Гоголя в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пешехода госпитализировали в медучреждение в тяжёлом состоянии.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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18 октября 2023
Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках