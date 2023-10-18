Два автомобиля столкнулись в Пскове

23:56, 18 октября 2023, ПАИ

Автомобили Lada Kalina и Lada Priora столкнулись на перекрёстке улиц Юбилейной и Народной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.