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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Пскове

Автомобили Lada Kalina и Lada Priora столкнулись на перекрёстке улиц Юбилейной и Народной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Два автомобиля столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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