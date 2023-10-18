Два автомобиля столкнулись в Пскове
Автомобили Lada Kalina и Lada Priora столкнулись на перекрёстке улиц Юбилейной и Народной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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