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Общество

В ГД не поддержали идею запрета вегетарианства для детей

Инициатива о запрете вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних нереализуема, нет оснований отслеживать питание детей, тем более при отсутствии тревожных сигналов, приводит РИА Новости слова председателя комитета Госдумы по семье Нины Останиной, прокомментировавшей идею уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец запретить вегетарианство и сыроедение для детей.

Фото: ПАИ

«А кто будет заглядывать в тарелку ребёнку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ребёнку на обед? Как омбудсмен Татарстана, я думаю, что Волынец должна знать, что в случае, если нет сигналов о неблагополучии семьи, то никакие органы попечительские не имеют права вмешиваться в дела кровной семьи», – заявила Останина.

Она также сказала, что подобные инициативы вызывают тревогу у родителей, и, прежде чем предлагать подобное, надо думать о реализации.

Ранее детский омбудсмен Татарстана предложила законодательно запретить вегетарианство для детей. Она говорила РИА Новости, что вегетарианство и сыроедение необходимо законодательно запретить для несовершеннолетних, поскольку это может привести к тяжёлым заболеваниям и смерти детей, соответствующая законодательная инициатива направлена в Госдуму РФ.

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