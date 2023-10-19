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Всероссийский день лицеиста отмечается 19 октября

Всероссийский день лицеиста отмечается сегодня, 19 октября. Как пишет портал calend.ru, в этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие Россию.

Лицей был основан по указу Александра I для обучения дворянских детей. Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.

Несмотря на то что через лицей прошли многие известные россияне, самым известным навсегда остался его первый выпуск: Александр Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.

Дата открытия лицея — 19 октября — впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый лицейский обед.
 

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