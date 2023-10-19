Цены на туристическое жильё в Турции упали на треть

07:28, 19 октября 2023, ПАИ

Цены на посуточную аренду в Турции в октябре по сравнению с летом упали до 30 процентов, сильнее всего они сократились в Чамьюве, Кемере, Белеке и Мерсине, сообщает РИА новости со ссылкой на российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

По данным аналитиков, наибольшее снижение цен на посуточную аренду среди популярных направлений Турции в октябре по сравнению с летом наблюдается в Чамьюве – на 30 процентов. Средняя ставка в данный момент на курорте составляет 6 100 рублей за сутки.

«Это поселок в десяти километрах от Кемера, небольшой курорт со всей необходимой инфраструктурой для отдыха и неплохими пляжами. Погода в октябре здесь благоприятная, температура воздуха колеблется от +23 до +28 градусов, температура воды в среднем около +26 градусов. Хорошая возможность отдохнуть на море в октябре», – рассказывает владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Также заметное снижение цен зафиксировано в Кемере – на 19 процентов (до 5 480 рублей за сутки), Белеке – на 18 (до 6 520 рублей) и Мерсине – на 17 (до 3 130 рублей). В Кушадасах ставка сократилась на восемь процентов – до 4 890 рублей, в Авсалларе – на пять, в Анталье – на три процента.

