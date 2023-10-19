В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ

08:58, 19 октября 2023, ПАИ

Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции.

Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года.

«Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла», - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

