В Госдуме предложили вернуть посты ГАИ
Депутат Госдумы Пётр Аммосов предложил вернуть посты Госавтоинспекции (ГАИ), чтобы уменьшить число контрафактной алкогольной продукции.
Посты ГАИ начали упразднять в рамках реформы в полиции с 2009 года.
«Может быть, мы все-таки вернемся к тому, чтобы вернуть наши посты ГАИ... Потому что мы на сегодняшний день, убрав посты ГАИ, на самом деле открыли ворота... для того, чтобы контрафактная (алкогольная продукция) пошла», - сказал он на заседании рабгруппы по защите граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.
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