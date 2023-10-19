Воду на двух улицах Пскова сегодня временно отключат
Водоснабжение на двух улицах Пскова могут временно отключить сегодня, 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».
В связи с работами служб «Горводоканала» возможно временное отключение водоснабжения в домах № 15, 17, 13а и 15а на улице Госпитальной, а также в домах № 39, 41, 41а, 43, 43б на улице Юбилейной.
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19 октября 2023
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