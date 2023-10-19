Воду на двух улицах Пскова сегодня временно отключат

09:43, 19 октября 2023, ПАИ

Водоснабжение на двух улицах Пскова могут временно отключить сегодня, 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

В связи с работами служб «Горводоканала» возможно временное отключение водоснабжения в домах № 15, 17, 13а и 15а на улице Госпитальной, а также в домах № 39, 41, 41а, 43, 43б на улице Юбилейной.