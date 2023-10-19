Экскурсия на «Экобазу» помогла псковичам разобраться в вопросах переработки вторсырья

11:31, 19 октября 2023, ПАИ

Экскурсия на «Экобазу» помогла псковичам разобраться в вопросах переработки вторсырья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата Юрия Бурлина.

Экскурсию организовала председатель одного из ТОС Светлана Анкудинова.

«Безоговорочно согласился поддержать это мероприятие, потому что та инициатива, которую проявила Светлана, очень актуальна. Это уже не просто про улучшение локального места (двора или дома) – это про культуру организации сбора бытовых отходов и про сознательность населения в этом вопросе», – отметил депутат.

Юрий Бурлин также поблагодарил за информативную экскурсию Максима Сотника, благодаря которому все присутствующие разобрались в разных нюансах раздельного сбора и смогли научиться правильно собирать отходы на переработку.