Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экскурсия на «Экобазу» помогла псковичам разобраться в вопросах переработки вторсырья

Экскурсия на «Экобазу» помогла псковичам разобраться в вопросах переработки вторсырья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата Юрия Бурлина.

Экскурсия на «Экобазу» помогла псковичам научиться правильно собирать отходы на переработку. Фото здесь и далее предоставил депутат Юрий Бурлин

Экскурсию организовала председатель одного из ТОС Светлана Анкудинова.

«Безоговорочно согласился поддержать это мероприятие, потому что та инициатива, которую проявила Светлана, очень актуальна. Это уже не просто про улучшение локального места (двора или дома) – это про культуру организации сбора бытовых отходов и про сознательность населения в этом вопросе», – отметил депутат.

Юрий Бурлин также поблагодарил за информативную экскурсию Максима Сотника, благодаря которому все присутствующие разобрались в разных нюансах раздельного сбора и смогли научиться правильно собирать отходы на переработку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Нейросеть будет наблюдать за климатом России
19 октября 2023

Псковские школьники продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»
19 октября 2023

В Пскове чествуют лучших аграриев региона
19 октября 2023

В Пскове выпал снег
19 октября 2023

Псковские циркачи стали победителями всероссийского фестиваля
19 октября 2023

Итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» подвели в Псковской области
19 октября 2023

Фестиваль любителей народной сказки пройдёт в Пскове 28 октября
19 октября 2023

Число заболевших ОРВИ в Псковской области продолжает расти

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...