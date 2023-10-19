Фестиваль любителей народной сказки пройдёт в Пскове 28 октября
Традиционный фестиваль-конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени С. С. Гейченко состоится 28 октября. По итогам отборочного тура в финале примут участие представители Куньинского, Невельского, Бежаницкого, Локнянского, Порховского, Великолукского районов, а также Пскова, Опочки, Печор, Локни и Твери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
Жюри будет оценивать участников по пяти номинациям: «Псковская сказка», «Фольклорная сказка», «Литературная сказка», «Авторская сказка», «Эпос, легенды, былины, сказания, былички, бывальщины».
Финал конкурса пройдёт в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2, рядом с ЦУМ, при себе иметь паспорт). Начало в 13:00.
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