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Итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» подвели в Псковской области

Отборочный этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» завершился в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

41 учащийся из детских художественных школ Псковской области принял участие во Всероссийском фестивале юных художников «Уникум». Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

В этом году в региональном этапе фестиваля принял участие 41 учащийся из 16 детских художественных школ, детских школ искусств и центров дополнительного образования Пскова и области. Начинающие художники представили на конкурс работы, посвящённые тематике фестиваля – «Великие имена в истории России» (Пётр I, Александр Невский, Фёдор Достоевский).

По решению членов отборочной комиссии победителями регионального этапа в номинации «Изобразительное искусство» стали учащиеся Детской школы искусств «Центр» Великих Лук Анна Фадеева, Ева Сагателян, Ксения Ступникова и Ирина Иванова, а также учащаяся Детской школы искусств Пустошки Дарья Башлыкова.

Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали учащиеся Детской художественной школы Пскова Алексей Железов, Алина Симина, Каролина Вонс и Софья Кузьмина и учащаяся Детской школы искусств Пскова Марианна Григорьева.

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