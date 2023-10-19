Итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» подвели в Псковской области

12:13, 19 октября 2023, ПАИ

Отборочный этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» завершился в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.

В этом году в региональном этапе фестиваля принял участие 41 учащийся из 16 детских художественных школ, детских школ искусств и центров дополнительного образования Пскова и области. Начинающие художники представили на конкурс работы, посвящённые тематике фестиваля – «Великие имена в истории России» (Пётр I, Александр Невский, Фёдор Достоевский).

По решению членов отборочной комиссии победителями регионального этапа в номинации «Изобразительное искусство» стали учащиеся Детской школы искусств «Центр» Великих Лук Анна Фадеева, Ева Сагателян, Ксения Ступникова и Ирина Иванова, а также учащаяся Детской школы искусств Пустошки Дарья Башлыкова.

Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали учащиеся Детской художественной школы Пскова Алексей Железов, Алина Симина, Каролина Вонс и Софья Кузьмина и учащаяся Детской школы искусств Пскова Марианна Григорьева.