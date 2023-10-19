Нейросеть будет наблюдать за климатом России
Учёные с помощью нейросетей хотят делать прогнозы на основе дистанционных данных, полученных с климатических полигонов на юге России, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией агротехнологий и систем земледелия в агролесоландшафтах Федерального научного центра агроэкологии РАН, кандидата сельскохозяйственных наук Александра Кошелева.
Исследования позволят предупреждать или снижать последствия изменений климата, например, экстремальной температуры воздуха и засухи. Планируется, что нейросеть будет осуществлять метеорологические прогнозы за счёт дистанционных данных – космических снимков, аэрофотоснимков с квадрокоптеров, полевых исследований, данных, которые получили с полигонов, где установлены эколого-климатические вышки.
Первые эколого-климатические вышки установят до конца 2023 года в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Калмыкии, Ставропольском крае.
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