Нейросеть будет наблюдать за климатом России

13:47, 19 октября 2023, ПАИ

Учёные с помощью нейросетей хотят делать прогнозы на основе дистанционных данных, полученных с климатических полигонов на юге России, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией агротехнологий и систем земледелия в агролесоландшафтах Федерального научного центра агроэкологии РАН, кандидата сельскохозяйственных наук Александра Кошелева.

Исследования позволят предупреждать или снижать последствия изменений климата, например, экстремальной температуры воздуха и засухи. Планируется, что нейросеть будет осуществлять метеорологические прогнозы за счёт дистанционных данных – космических снимков, аэрофотоснимков с квадрокоптеров, полевых исследований, данных, которые получили с полигонов, где установлены эколого-климатические вышки.

Первые эколого-климатические вышки установят до конца 2023 года в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, Калмыкии, Ставропольском крае.