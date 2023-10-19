Министр спорта России обратился к участникам российско-белорусского конгресса в Пскове

12:54, 19 октября 2023, ПАИ

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к участникам первого российско-белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту «Вместе», который стартовал в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Министр спорта поприветствовал всех участников, организаторов и гостей конгресса. «Занятия спортом и физической культурой имеют важное значение для молодёжи: способствуют укреплению здоровья, развивают дисциплину, упорство и командный дух», – сказал он.

«Конгресс «Вместе» – это консолидация знаний, опыта и идей. Рад, что конгресс организуется близкими странами, объединёнными дружбой, сотрудничеством и приверженностью – истинным ценностям спорта. Вместе мы можем выработать новые подходы к вовлечению молодёжи в здоровый образ жизни, создать условия для эффективного развития спорта и физической культуры, преодолеть все трудности и двигаться вперёд к новым успехам», – отметил Олег Матыцин.

В завершение он пожелал всем участникам полезных знакомств, интересных обсуждений и открытий.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».