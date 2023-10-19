Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Министр спорта России обратился к участникам российско-белорусского конгресса в Пскове

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к участникам первого российско-белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту «Вместе», который стартовал в ПсковГУ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к участникам первого российско-белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту. Фото: пресс-служба Министерства спорта России

Министр спорта поприветствовал всех участников, организаторов и гостей конгресса. «Занятия спортом и физической культурой имеют важное значение для молодёжи: способствуют укреплению здоровья, развивают дисциплину, упорство и командный дух», – сказал он.

«Конгресс «Вместе» – это консолидация знаний, опыта и идей. Рад, что конгресс организуется близкими странами, объединёнными дружбой, сотрудничеством и приверженностью – истинным ценностям спорта. Вместе мы можем выработать новые подходы к вовлечению молодёжи в здоровый образ жизни, создать условия для эффективного развития спорта и физической культуры, преодолеть все трудности и двигаться вперёд к новым успехам», – отметил Олег Матыцин.

В завершение он пожелал всем участникам полезных знакомств, интересных обсуждений и открытий.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Министр спорта России обратился к участникам российско-белорусского конгресса в Пскове
19 октября 2023

ФК «Луки-Энергия» проведёт домашний матч против «Торпедо»
18 октября 2023

Псковичка стала чемпионкой России по ралли
18 октября 2023

Открытый кубок и первенство Псковской области по ушу пройдут в Новоржеве
18 октября 2023

Стала известна предварительная программа встречи воздухоплавателей в Великих Луках
18 октября 2023

Школьники Псковской области установили рекорды финала фестиваля ГТО
18 октября 2023

Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
17 октября 2023

Две бронзы завоевали псковичи на волейбольном турнире

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...