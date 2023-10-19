Волонтёры ПсковГУ очистили от мусора берег Жуковского озера
Волонтёры Псковского государственного университета совместно с молодёжным клубом регионального Российского географического общества приняли участие в акции по уборке прибрежной территории Жуковского озера. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
Поддержку ребятам оказала компания «ЭкоПромСервис». Ребята убрали весь мусор на ближайших территориях, а также привели в порядок места складирования отходов.
Ранее на территории ПсковГУ стартовала серия субботников. На днях студенты навели порядок на территории общежитий на улицах Карла Маркса и Инженерной.
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