Олимпийские чемпионы посетили Великие Луки

14:21, 19 октября 2023, ПАИ

Олимпийские чемпионы в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» посетили Великие Луки 17 и 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Российском союзе спортсменов.

В рамках программы Великие Луки посетили Галина Горохова – трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, Тамара Быкова – первая чемпионка мира по прыжкам в высоту и Ирина Сумникова – олимпийская чемпионка по баскетболу.

Во время своего пребывания в Великих Луках знаменитые спортсменки посетили местное телевидение, а также школу, где рассказали истории о своих спортивных карьерах и дали детям, которые только начинают свой спортивный путь, советы. Также Ирина Сумникова провела мастер-класс по баскетболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».