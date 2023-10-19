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Спорт

Олимпийские чемпионы посетили Великие Луки

Олимпийские чемпионы в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» посетили Великие Луки 17 и 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Российском союзе спортсменов.

Олимпийские чемпионы в рамках благотворительной программы посетили Великие Луки. Фото здесь и далее: российский союз спортсменов

В рамках программы Великие Луки посетили Галина Горохова – трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, Тамара Быкова – первая чемпионка мира по прыжкам в высоту и Ирина Сумникова – олимпийская чемпионка по баскетболу.

Во время своего пребывания в Великих Луках знаменитые спортсменки посетили местное телевидение, а также школу, где рассказали истории о своих спортивных карьерах и дали детям, которые только начинают свой спортивный путь, советы. Также Ирина Сумникова провела мастер-класс по баскетболу.

Ирина Сумникова провела мастер-класс по баскетболу

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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