Псковские школьники продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»

13:28, 19 октября 2023, ПАИ

Школьники Псковской области продолжают знакомиться с колледжами и предприятиями региона в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята посещают промышленные экскурсии, а также профессиональные пробы по разным специальностям, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса для школьников провели мастер-класс по компетенции хлебопечения. Этот мастер-класс дал возможность школьникам познакомиться с профессией хлебопекаря и на практике узнать, как приготовить булочки с маком.

«Этот мастер-класс не только помог школьникам получить новые знания и навыки, но и дал им возможность почувствовать себя настоящими пекарями. Обучение через практику всегда эффективно и интересно, поэтому подобные мероприятия помогают детям лучше понять, чем бы они хотели заниматься в будущем», – отметили в колледже.

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже побывали учащиеся 6-го класса гимназии имени А. Д. Петрова, где смогли познакомиться с особенностями профессии воспитателя детского сада.

Особый интерес у школьников вызвало интерактивное оборудование мастерской: интерактивный стол, интерактивная песочница, интерактивная игра «Эду-квест», развивающие игры «Квадратилион», «Скруттер», театр Петрушки.

Также школьники из Тямшанской гимназии Псковского района побывали на экскурсии в Псковском медицинском колледже, где ребятам рассказали о профессии врача и провели мастер-класс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи на примере манекена.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2023 году к профориентационному проекту «Билет в будущее» присоединился 7 131 ученик из 111 школ Псковской области.