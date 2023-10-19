Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»

Школьники Псковской области продолжают знакомиться с колледжами и предприятиями региона в рамках проекта «Билет в будущее». Ребята посещают промышленные экскурсии, а также профессиональные пробы по разным специальностям, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса для школьников провели мастер-класс по компетенции хлебопечения. Этот мастер-класс дал возможность школьникам познакомиться с профессией хлебопекаря и на практике узнать, как приготовить булочки с маком.

«Этот мастер-класс не только помог школьникам получить новые знания и навыки, но и дал им возможность почувствовать себя настоящими пекарями. Обучение через практику всегда эффективно и интересно, поэтому подобные мероприятия помогают детям лучше понять, чем бы они хотели заниматься в будущем», – отметили в колледже.

Фото из группы «ГБПОУ ПО ПКПТиС» в социальной сети «ВКонтакте»

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже побывали учащиеся 6-го класса гимназии имени А. Д. Петрова, где смогли познакомиться с особенностями профессии воспитателя детского сада.

Особый интерес у школьников вызвало интерактивное оборудование мастерской: интерактивный стол, интерактивная песочница, интерактивная игра «Эду-квест», развивающие игры «Квадратилион», «Скруттер», театр Петрушки.

Фото: Опочецкий индустриально-педагогический колледж

Также школьники из Тямшанской гимназии Псковского района побывали на экскурсии в Псковском медицинском колледже, где ребятам рассказали о профессии врача и провели мастер-класс по оказанию первой доврачебной медицинской помощи на примере манекена.

Фото из группы «МБОУ «Тямшанская гимназия» Псковского района» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2023 году к профориентационному проекту «Билет в будущее» присоединился 7 131 ученик из 111 школ Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 октября 2023

Нейросеть будет наблюдать за климатом России
19 октября 2023

Псковские школьники продолжают знакомиться с профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»
19 октября 2023

В Пскове чествуют лучших аграриев региона
19 октября 2023

В Пскове выпал снег
19 октября 2023

Псковские циркачи стали победителями всероссийского фестиваля
19 октября 2023

Итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» подвели в Псковской области
19 октября 2023

Фестиваль любителей народной сказки пройдёт в Пскове 28 октября
19 октября 2023

Число заболевших ОРВИ в Псковской области продолжает расти

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...