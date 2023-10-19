Слёт юных инспекторов дорожного движения прошёл в Великих Луках

14:45, 19 октября 2023, ПАИ

Под руководством дорожных полицейских юные инспекторы движения прошли обучение с использованием мобильной площадки «Лаборатория безопасности» в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках работы, направленной на развитие и популяризацию деятельности отрядов юных инспекторов движения, организацию комплекса мероприятий, посвящённых 50-летию со дня их образования, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки провели слёт активистов юных инспекторов дорожного движения.

Он состоялся на базе МБУДО «Центр технического творчества». В ходе этой встречи в игровой форме прошло обучение юидовцев с использованием мобильной площадки «Лаборатория безопасности». Специалисты центра организовали квиз-игру «Знатоки ПДД». Всем её участникам вручили световозвращающие элементы.

«Полученные на слёте знания и практические навыки ребята передадут теперь своим сверстникам в школах», – отметили в пресс-службе.