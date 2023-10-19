20 и 21 октября в Пскове развернётся рынок белорусских товаров
20 и 21 октября с 10:00 до 18:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса в Пскове развернется рынок белорусских товаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.
«По просьбам псковичей белорусские производители везут в Псков продовольственные товары: колбасы, сыры, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также трикотаж», – уточнил Борис Елкин.
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