Медвежата Фасолинка и Горошинка возвращаются в Псковскую область

15:41, 19 октября 2023, ПАИ

Медвежата Фасолинка и Горошинка возвращаются в Псковскую область. Они и другие медведи переселяются в лесные массивы. 15 молодых медведей, поступивших в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» в этом году, выпустили на свободу. Об этом ПАИ сообщили зоозащитники из Твери.

«Подросшие и окрепшие Ворчун и Толстун, Фасолинка и Горошинка, Малыши Кода и Бруно, Марта, Туся и Джексон, ВолоГоша, Тайга, Лайма и Ермак, Иван да Марья переселяются в лесные массивы Костромской, Вологодской, Тюменской, Новгородской, Псковской, Тверской областей, Пермского края и Республики Коми», – отметили в пресс-службе АНО «Центр спасения медвежат-сирот».

В начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только те станут полностью самостоятельными.

