Семья – это ДНК России, заявил псковский активист

15:53, 19 октября 2023, ПАИ

Семья – это ДНК России, заявил председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«Для России семья – это ДНК, это базовая структурная единица, в которой сохраняется и передаётся духовно-нравственный код, культура и традиции того места и народности, где эта семья исконно проживает. Это нужно бережно нести и всячески поддерживать эту сущность. Только тогда мы сможем помнить и ценить наши корни и историю. Только тогда мы будем устойчивы как цивилизация и народ, которому не смогут подменить их базовые ценности и разрушить государство», – отметил Васильев.

При этом, по словам Михаила Васильева, в​ культуре семейных отношений не всегда присутствует духовная составляющая и практики, направленные на осмысленное укрепление семейных отношений.

«Одна из практик, которую я бы предложил, заключается в том, чтобы молодые люди отдельно друг от друга написали определение всех возможных терминов и смыслов, по-хорошему – семейных ценностей, применимых к семейным отношениям, например, что для них значит семья, любовь, муж, жена, дети, семейный бюджет, быт, досуг и другие. То есть написали бы свой семейный кодекс. На мой взгляд, это дало бы дополнительную устойчивость семейным отношениям», – подытожил Васильев.