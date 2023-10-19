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Общество

Второклассник из Псковской области отдал свои сбережения в поддержку военнослужащих в зоне СВО

Ученик 2 класса Кузнецовской школы (Себежский район Псковской области) Сергей Быстров отдает все свои сбережения в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала районная газета «Призыв» со ссылкой на сообщества «Движение Скобари» и «Идрица. Узелки Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Себежский второклассник отдает все свои сбережения в поддержку военнослужащих. Фото здесь и далее: группа «Идрица. Узелки Победы» в соцсети «ВКонтакте»

У школьника была мечта – современный мобильный телефон. Сергей долгое время копил деньги на покупку смартфона. Но мальчику пришла идея помогать бойцам. Все накопленные деньги Сергей передавал волонтёрам. В один из своих визитов он передал письмо, в котором рассказал военным о себе, пожелал здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Я очень загорелся идеей помогать солдатам. Все деньги, которые я коплю, я отдаю волонтерам, и они покупают нужные вещи вам. Я буду дальше копить для вас. Я вам желаю здоровья, быть сильными и скорее вернуться домой», – говорится в письме Сергея.

Письмо мальчика тронуло сердца солдат. Военнослужащие единогласно приняли решение подарить мальчику телефон.

«Ты настоящий, искренний и добрый парень. Твое письмо тронуло нас до глубины души. Не все взрослые понимают такие простые вещи, как сплоченность, милосердие. Низкий поклон твоим родителям за воспитание такого отзывчивого сына – патриота нашей великой страны», – передали в ответ бойцы.

Волонтёры команды АНО «Движение Скобари» вручили Сергею благодарственное письмо, а военнослужащие – телефон и армейский сухпаёк.

Отрывок из письма себежского второклассника Сергея Быстрова военнослужащим в зоне СВО

Однако школьник запереживал, что военнослужащие потратили все свои деньги. «Подарки за подарки», – сказал Сергей, передав для военнослужащих несколько банок мёда.

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