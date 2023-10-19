Островский пенсионер стал победителем фестиваля «Регион 60. Территория 60+»
Островский пенсионер Владимир Кобзев стал лауреатом первой степени на фестивале творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+», пишет газета «Островские вести».
На фестивале мужчина выступил в номинации «Песенное творчество» (солисты) с песней «Незабудка».
Фестиваль проводится Псковским областным центром народного творчества не первый год и каждый раз вызывает интерес у людей почтенного возраста. В этом году за победу боролись 53 участника из 15 районов Псковской области в разных номинациях.
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