Островский пенсионер стал победителем фестиваля «Регион 60. Территория 60+»

17:45, 19 октября 2023, ПАИ

Островский пенсионер Владимир Кобзев стал лауреатом первой степени на фестивале творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+», пишет газета «Островские вести».

На фестивале мужчина выступил в номинации «Песенное творчество» (солисты) с песней «Незабудка».

Фестиваль проводится Псковским областным центром народного творчества не первый год и каждый раз вызывает интерес у людей почтенного возраста. В этом году за победу боролись 53 участника из 15 районов Псковской области в разных номинациях.