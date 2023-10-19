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Общество

Группа «Любэ» даст концерт в Пскове

Концертную программу «За тебя…» даст группа «Любэ» в Пскове 31 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Группа ​«Любэ» даст концерт в Пскове. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Концерт состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии в 18:00.

«Характерной особенностью «Любэ» является невероятное количество хитов – песен, которые стали поистине народными: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и много-много других – это песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день! За 30 с лишним лет группа «Любэ» дала невероятное количество концертов. Живые выступления группы за эти годы увидели миллионы зрителей в России и за рубежом, и сопровождались они неизменными аншлагами!» – рассказали организаторы.

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