Прослушивание чтецов в рамках конкурса «Чернильница» в Пскове пройдёт в конце октября

19:06, 19 октября 2023, ПАИ

Очное прослушивание и отбор чтецов в рамках конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» состоится 31 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Всего выступит 31 участник – те, кто подали конкурсные заявки на номинацию «Лучший чтец».

Перед тремя членами жюри чтецы прочтут произведение, которое было указано в заявке. Неявка на очный отбор приравнивается к неучастию в конкурсе.

Оценивать знание произведения наизусть, чёткость и чистоту произношения, эмоциональность и выразительность, оригинальность произведения, а также наличие костюма и декораций участников станут: преподаватель актёрского мастерства и сценической речи, член Союза театральных деятелей РФ Людмила Масленникова, экс-директор Псковского академического театра драмы имени Пушкина, член Союза театральных деятелей РФ Татьяна Комиссаровская и чтец аудиокниг, руководитель ЛитО «Камень» Дина Дабришюте.

Отбор пройдёт в Точке кипения ПсковГУ по адресу Льва Толстого, 4. Начало в 17:00.

Напомним, в этом году «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и проходит в формате творческой мастерской, куда входит не только конкурс творческих работ, но и ряд мастер-классов, встреч, экскурсий, а также квиз и квартирник. Организатором конкурса в рамках творческой мастерской «Чернильница» является МБУ «Псковский городской молодёжный центр» и РОО «Псковский молодёжный центр».