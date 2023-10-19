В Минздраве отметили рост числа россиян с ожирением

19:31, 19 октября 2023, ПАИ

Уже 11 % населения России страдает ожирением, приводит РИА Новости слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«У нас сейчас ещё одно такое направление борьбы – это ожирение. Уже 11 % населения страдает этим», – сказал Мурашко на заседании совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

Он также предложил упростить получение медицинского доступа к занятиям физкультурой и спортом, чтобы не ходить за справками, а оформлять их в электронном виде, без посещения врача, но при условии, что человек регулярно проходит диспансеризацию или профилактические осмотры.

Ранее Мурашко сообщил, что количество людей с ожирением в России с 2009 года выросло примерно на 36 %, своё влияние на это оказала в том числе пандемия COVID-19.