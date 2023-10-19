20-летнего пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после ДТП в Пскове
20-летнего пешехода сбил водитель автомобиля Chevrolet на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 110/1 на улице Леона Поземского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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18 октября 2023
Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после наезда автомобиля в Великих Луках