20-летнего пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали после ДТП в Пскове

20:31, 19 октября 2023, ПАИ

20-летнего пешехода сбил водитель автомобиля Chevrolet на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 110/1 на улице Леона Поземского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Пешехода в тяжёлом состоянии госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.