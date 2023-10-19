В Ленинградской области арестовали пенсионера по подозрению в расчленении сына

23:02, 19 октября 2023, ПАИ

Жителя Ленинградской области, обвиняемого в убийстве и расчленении своего сына, арестовали на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как сообщили в МВД накануне, жителя Выборгского района заподозрили в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына.

По версии следствия, во время празднования дня рождения 36-летнего мужчины между ним и его отцом завязалась пьяная драка, в ходе которой пенсионер нанёс сыну несколько ударов кухонным ножом, после чего тот скончался на месте. В попытке скрыть следы преступления пенсионер отчленил от туловища голову, верхние и нижние конечности и выбросил труп в реку Перовку.

Ранее в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области получили сообщения от очевидцев о том, что на участке трассы «Скандинавия» лежит отрубленная рука. На место выехали оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили остальные части тела в реке Перовке.