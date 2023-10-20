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Международный день авиадиспетчера отмечается сегодня

Международный день авиадиспетчера – профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением, отмечается ежегодно 20 октября, сообщает calend.ru.

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.

С момента образования число членов-ассоциаций IFATCA выросло до 137, они представлены более 50 тысячами авиадиспетчеров во всём мире. Среди авиадиспетчеров бытует правило – работа должна выполняться, невзирая на какие бы то ни было обстоятельства и условия работы.

Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле. На авиадиспетчеров (или диспетчеров управления воздушным движением) возложена огромная ответственность, и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Эти специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолётов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновение, а в особых ситуациях – оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Контроль над движением самолёта осуществляется с момента запуска двигателя, перед взлётом на аэродроме вылета, до заруливания на стоянку после посадки на аэродроме назначения и «проводку» самолёта там по нужному маршруту.

Поэтому для успешного выполнения своей работы специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, лётно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

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