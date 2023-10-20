Фильм «Императрицы» с участием Юлии Пересильд и её дочери выйдет в прокат 26 октября

07:47, 20 октября 2023, ПАИ

26 октября в прокат выйдет масштабный художественно-документальный фильм «Императрицы» с участием актрисы из Пскова Юлии Пересильд и её дочери Марии. Об этом пишет «Российская газета». Режиссёром картины стал Андрей Кравчук («Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», «Петр I. Последний царь и первый император»).

Лента создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма «Петр I. Последний царь и первый император», который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.

По сюжету Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника: страну захватывает череда безжалостных и беспощадных дворцовых переворотов. Так начинается уникальная эпоха - практически вся власть сосредотачивается в руках женщин.

Специально для фильма было создано множество костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц: только для Елизаветы было подготовлено более 15 платьев и 10 париков. Съемки проходили в самых красивых дворцах и усадьбах Москвы и Санкт-Петербурга.

В новом фильме к своим ролям вернутся актеры проекта «Петр I. Последний царь и первый император»: Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. К проекту присоединилась Ольга Лерман, которая воплотила образ Екатерины II. Роль Анны Иоанновны досталась Анне Уколовой. Петра III сыграет Евгений Шварц, а роль юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского, исполнил Роман Васильев. Маленькую Елизавету Петровну сыграла Мария Пересильд, взрослую - Юлия Пересильд.