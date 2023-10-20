«Школа вокала» откроется в Пскове 21 октября

08:47, 20 октября 2023, ПАИ

Лекциями и мастер-классами по эстрадному вокалу откроется региональный проект «Школа вокала» 21 октября, сообщили ПАИ в Псковском областном колледже искусств.

Молодые талантливые вокалисты из Пскова и области будут обучаться у ведущих мастеров академического, эстрадно-джазового и фольклорного направлений.

40 эстрадных вокалистов станут первыми слушателями «Школы вокала». Все они уже приняли участие в трёх мастер-классах онлайн-формата и 21 октября соберутся в Пскове для работы в режиме офлайн.

Занятия с участниками «Школы эстрадного вокала» проведёт профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения РАМ имени Гнесиных Ксения Политковская. Среди её студентов и выпускников – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, финалисты телевизионных проектов, таких как: «Фестос», «Вокал в джазе», «Красота спасет мир», «Открытая Европа», «Всемирный чемпионат исполнительских видов искусств», «Голос» (Первый канал), «Фактор А» (канал «Россия»), «X-Factor», «Наш выход» (канал «Россия»), «Славянский базар» (Витебск) и другие.

«Школа вокала» организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области в целях поддержки и творческого развития талантливой молодёжи региона.