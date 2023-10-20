Уполномоченный по правам человека в Псковской области провёл ряд встреч в Петербурге

09:26, 20 октября 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провёл ряд встреч в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил ПАИ.

Во время рабочего визита он принял участие в заседании третьего кассационного суда общей юрисдикции, который рассматривал административное дело по защите и восстановлению прав двух граждан, живущих в Псковской области.

Также псковский омбудсмен встретился с должностными лицами органов военного управления Западного военного округа и омбудсменом Санкт-Петербурга Светланой Агапитовой. С ними Дмитрий Шахов обсудил вопросы взаимодействия по рассмотрению обращений граждан. Была достигнута договоренность о повышении эффективности и своевременности сроков рассмотрения обращений членов семей участников специальной военной операции.

На официальной встрече псковский и санкт-петербургский омбудсмены уделили особое внимание практической деятельности государственных правозащитников по защите и восстановлению прав участников СВО и членов их семей, защите прав потерпевших от преступлений в сфере мошенничества с кредитами банков, оценке со стороны омбудсменов с точки зрения соблюдения прав граждан работы психоневрологических интернатов и совершенствованию их функционирования.

Дополнительно омбудсмены обсудили проект повестки заседаний Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, посвящённого вопросам молодёжной государственной политики и защите прав молодых граждан России на современном этапе.

По итогам встречи региональные омбудсмены пришли к договоренностям ознакомиться и изучить практический опыт работы психоневрологических интернатов двух субъектов и повысить эффективность практики взаимодействия. Тем более, как отметили Светлана Агапитова и Дмитрий Шахов, такая практика уже сложилась и успешно себя зарекомендовала, когда в оперативном порядке рассматривали обращения военнослужащих, призванных по мобилизации и проходящих военную службу на территории Псковской области или Санкт-Петербурга.