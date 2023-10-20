Александр Голышев: Туризм с каждым годом становится всё более востребованным направлением развития области

09:38, 20 октября 2023, ПАИ

О роли культурно-познавательного туризма для школьников рассказал ПАИ российский культуролог и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Культурно-познавательный туризм для школьника – это эффективный способ активизации познавательной деятельности, расширения кругозора, формирования любознательности. В процессе реализации туристической деятельности у школьника не только развивается эмоциональная сфера, но и формируется интерес к познанию особенностей природы и культурного наследия родного края», – отметил Александр Голышев.

Он считает, что региональному комитету по туризму при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова удалось создать эффективный механизм участия псковских школьников в маршрутах культурно-познавательного туризма по достопримечательностям региона.

«Очень важно, что школьники получили возможность посетить многие уникальные памятники истории и культуры, оценить огромный вклад Псковщины в историю Отечества. Именно так формируется историческая культура, пробуждается интерес к краеведению, любовь к малой родине. Патриотизм невозможен без знания истории, без желания сохранить и приумножить великое наследие русского мира», – сказал эксперт.

Также он отметил и позитивную роль регионального комитета по туризму в деле развития туристических возможностей области, совершенствования инфраструктуры туризма, проведения в регионе окружных этапов крупных всероссийских туристических конкурсов, привлечения федеральных средств. «Туризм с каждым годом становится всё более востребованным направлением развития области», – заключил Александр Голышев.