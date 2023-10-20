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Общество

Проблему с электричеством в Порхове решат в ближайшее время

Проблему с отключением уличного и электрического освещения в Порхове прокомментировал глава администрации города Василий Федулов, сообщает районная газета «Порховский вестник».

Проблему с электричеством в Порхове решат в ближайшее время. Фото: ПАИ

Последние два месяца длительные отключения были на разных улицах города: на Мебельной, Пушкина, Коминтерна, Порховской, а также в районе улиц Крестьянской, Речной и Береговой.

Глава администрации Порхова Василий Федулов пояснил, что это происходит из-за схлёстывания и обрывов проводов, падающих деревьев и веток.

«Деревья и высокие кустарники разрастаются, создают помехи функционированию линий электропередачи. Происходят замыкания, перегорают предохранители на подстанциях», – объяснил он.

Глава администрации также заверил, что в вечернее время объезжает город и подаёт сведения в «Восточные электрические сети» (РЭС города Порхова).

«Заявки выполняются, но не так быстро, как хотелось бы, – из-за небольшого штата специалистов найти и своевременно устранить причину не всегда получается сразу», – отметил он.

Василий Федулов считает сложившуюся ситуацию неудовлетворительной, поэтому совместно с администрацией района в ближайшее время планируется провести совещание с представителями «Восточных электрических сетей» (РЭС города Порхова).

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