Проблему с электричеством в Порхове решат в ближайшее время

09:42, 20 октября 2023, ПАИ

Проблему с отключением уличного и электрического освещения в Порхове прокомментировал глава администрации города Василий Федулов, сообщает районная газета «Порховский вестник».

Последние два месяца длительные отключения были на разных улицах города: на Мебельной, Пушкина, Коминтерна, Порховской, а также в районе улиц Крестьянской, Речной и Береговой.

Глава администрации Порхова Василий Федулов пояснил, что это происходит из-за схлёстывания и обрывов проводов, падающих деревьев и веток.

«Деревья и высокие кустарники разрастаются, создают помехи функционированию линий электропередачи. Происходят замыкания, перегорают предохранители на подстанциях», – объяснил он.

Глава администрации также заверил, что в вечернее время объезжает город и подаёт сведения в «Восточные электрические сети» (РЭС города Порхова).

«Заявки выполняются, но не так быстро, как хотелось бы, – из-за небольшого штата специалистов найти и своевременно устранить причину не всегда получается сразу», – отметил он.

Василий Федулов считает сложившуюся ситуацию неудовлетворительной, поэтому совместно с администрацией района в ближайшее время планируется провести совещание с представителями «Восточных электрических сетей» (РЭС города Порхова).