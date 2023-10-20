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Общество

Парк-отель открылся в Псковском районе благодаря нацпроекту

Парк-отель «Черёхин» открылся на берегу реки Великой в Псковском районе. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале региона.  

  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области
  • Парк-отель «Черёхин»
    Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

«Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволяет создавать новые, современные и комфортные места отдыха и размещения в Псковской области», – говорится в сообщении.  

На территории расположены гостевые дома – 10 модулей на 20 койко-мест. Рядом с отелем создана инфраструктура для отдыха – на прилегающей территории благодаря грантовой поддержке комитета по туризму Псковской области запустили работу кафе, благоустроили пляж, построили детскую и спортивную площадки.

Напомним, что почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц. Ранее регион уже выделял бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.

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