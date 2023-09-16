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Экономика

Почти 250 млн рублей получит Псковская область на проекты создания модульных гостиниц

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о распределении средств на государственную поддержку инвестиционных проектов создания модульных некапитальных средств размещения на 2023 и 2024 годы.

Согласно документам, опубликованным на сайте кабинета министров, Псковская область на инвестпроекты создания модульных гостиниц получит субсидию 101,5 млн рублей в 2023 году и 147,9 млн рублей – в 2024 году.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства России 14 сентября, в июне 2023 года на эти цели уже было направлено около 8 млрд рублей. Обеспечить выделение дополнительного финансирования для поддержки проектов создания модульных средств размещения туристов правительству поручил президент Владимир Путин по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, проходившего 14–17 июня 2023 года. Отметим, что на ПМЭФ губернатор Псковской области подписал пакет соглашений на 2 млрд рублей. Среди подписанных документов несколько касалось развития гостиничной и рекреационной инфраструктуры.

Ранее Псковская область уже выделяла бюджетные средства в размере 157,5 млн рублей на поддержку общественных инициатив возведения модульных некапитальных помещений для туристов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно отмечал, что развитие туризма и туристической инфраструктуры является одним из приоритетов экономического развития региона.

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